Innovazione | al via Geco | fiera virtuale in 3D sull' ecosostenibilità

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Al via l'1° marzo la seconda edizione della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità, in un ambiente immersivo, personalizzabile con avatar e interattivo. Fitto il programma di incontri, aperti al pubblico e gratuiti, per parlare di futuro del Pianeta, smart cities e nuove tecnologie. E grazie alla partnership con ZeroCO2 in Guatemala nascerà Geco Jungle, la foresta di Geco Expo. L'iniziativa è promossa dall'agenzia Smart Eventi con il contributo di Mazda e Le Village Ca, e la partnership tra gli altri di Legambiente, Touring Club, Kyoto Club, dell'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, di PoliHub e AlmaCube. Dall'energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow local all'economia circolare, passando per l'ecofood: queste le cinque aree ...

