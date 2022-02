India, morte 13 donne cadute durante un matrimonio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tragedia in India, dove 13, tra donne e ragazze, sono morte durante un matrimonio. Le invitate erano sedute su una latra di metallo che copriva l’apertura di un pozzo. Il peso delle 13 persone ha fatto cedere la lamiera e le donne sono cadute, morendo. A renderlo noto Akhil Kumar, vicecapo della polizia di Kushinagar, il distretto nello stato dell’Uttar Pradesh dove è avvenuto l’incidente: “Tredici donne sono morte nell’incidente avvenuto durante la notte tra ieri e oggi”. Il magistrato distrettuale S. Rajalingam ha fatto sapere che “le vittime sono cadute e sono state schiacciate dalle macerie”. La struttura, secondo una prima ricostruzione, era vecchia e non poteva reggere il peso di tutte quelle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tragedia in, dove 13, trae ragazze, sonoun. Le invitate erano sedute su una latra di metallo che copriva l’apertura di un pozzo. Il peso delle 13 persone ha fatto cedere la lamiera e lesono, morendo. A renderlo noto Akhil Kumar, vicecapo della polizia di Kushinagar, il distretto nello stato dell’Uttar Pradesh dove è avvenuto l’incidente: “Tredicisononell’incidente avvenutola notte tra ieri e oggi”. Il magistrato distrettuale S. Rajalingam ha fatto sapere che “le vittime sonoe sono state schiacciate dalle macerie”. La struttura, secondo una prima ricostruzione, era vecchia e non poteva reggere il peso di tutte quelle ...

