India: cadono in un pozzo durante matrimonio, 13 morti

Ultime Notizie dalla rete : India cadono India: cadono in un pozzo durante matrimonio, 13 morti Almeno 13 persone, tra cui un bambino di un anno, sono morte dopo essere cadute in un pozzo durante una festa di matrimonio nel nord dell'India, secondo quanto riferito dalle autorità dello Stato dell'Uttar Pradesh, citate dalla Cnn. Le vittime - tutte donne e bambini - erano sedute su una lastra che copriva il pozzo quando questa ha ...

