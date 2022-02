Il Napoli gioca da squadra e il Barcellona pareggia solo grazie a un rigore per fallo di mignolo

annatrieste : Mario Rui non gioca per rispetto a tutti quei tifosi del Napoli che a quest'ora stanno ancora a faticare e dunque n… - angelomangiante : Davanti a 75.000 spettatori il Napoli gioca a testa alta. Soffrendo con carattere, coraggio, ma senza mai rinunciar… - majewsky2000 : Partita fotocopia come quella contro l’Inter. Il Napoli parte forte ma paga la stanchezza nel secondo tempo, oggi s… - Rasheed1981 : RT @angelomangiante: Davanti a 75.000 spettatori il Napoli gioca a testa alta. Soffrendo con carattere, coraggio, ma senza mai rinunciare a… - willycuba65 : RT @angelomangiante: Davanti a 75.000 spettatori il Napoli gioca a testa alta. Soffrendo con carattere, coraggio, ma senza mai rinunciare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gioca

Ora è in corso Barcellona -, in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Alle 21 sisia Porto - Lazio, in diretta su ...Sialle ore 18:45 tra Barcellonain diretta . Barcellona -- DIRETTA 58' Rigore per il Barcellona! 57' L'arbitro va a rivedere al Var, check penalty per il Barcellona 53' Destro ...Il Napoli fa visita al Camp Nou per l'andata dei play-off di Europa League: in palio contro il Barcellona c'è l'accesso agli ottavi della competizione. Luciano Spalletti si ...Le dichiarazioni dell’agente dell’attuale esterno della Lazio sulla trattativa con il club azzurro Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni è tornato a parlare del mancato trasferimento del suo assistit ...