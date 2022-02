“Grande Fratello Vip” | nella puntata di stasera una sorpresa per Sophie Codegoni

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Quarantaduesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste,17 febbraio su Canale 5: in arrivo unaper! “Vip”,scopriremo il nome della seconda finalista,riabbraccerà il suo fratellino Dopo Delia Duran, una tra Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge sarà tra i finalisti di “Gf Vip 6”. Le tre donne, ciascuno a suo modo simbolo di questa edizione da record, sono al televoto e sarà il pubblico a decidere chi tra loro avrà la possibilità di contendersi la vittoria e il montepremi finale. Lunedì scorso, Alex Belli è tornato ...

Nuovo appuntamento con la sesta edizione delVIP . Alfonso Signorini è pronto a riaprire la porta rossa della casa più spiata d'Italia per raccontare gli avvenimenti degli ultimi giorni, in studio le due opinioniste Sonia ...L'attore, dopo essersi confrontato con la sua metà artistica delVip , si lascia andare ad un pianto liberatorio tra le braccia di Soleil .Vip, Belli scoppia in ...La pace tra Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip è durata poco. Tra i due c'è di nuovo aria di crisi dopo il loro repentino riavvicinamento. Delia ...Alex Belli e Delia Duran hanno trasgredito alle regole del Grande Fratello: sono entrati insieme nel bagno della stiva ...