GF Vip, Jessica cucina per Barù, ma lui si rifiuta di mangiare: “Non mi va” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Barù e Jessica Selassié sta facendo molto discutere. La principessina sta cercando in tutti i modi di conquistarlo, ma il concorrente non sembra intenzionato a cedere alle sue avance. Inoltre, nelle ultime ore, è successo qualcosa che ha profondamente sconvolto la ragazza. Jessica, nel tentativo di risollevare il morale a Barù, ha sfruttato le sue doti culinarie per cucinare un gustoso piatto di pasta. Il suo gesto, però, non ha dato il risultato desiderato. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6: quando va in onda e dove vederlo in TV e streaming GF Vip, Jessica cucina un piatto di basta per Barù Jessica Selassié è sempre molto attenta ai bisogni di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip, il rapporto traSelassié sta facendo molto discutere. La principessina sta cercando in tutti i modi di conquistarlo, ma il concorrente non sembra intenzionato a cedere alle sue avance. Inoltre, nelle ultime ore, è successo qualcosa che ha profondamente sconvolto la ragazza., nel tentativo di risollevare il morale a, ha sfruttato le sue doti culinarie perre un gustoso piatto di pasta. Il suo gesto, però, non ha dato il risultato desiderato. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6: quando va in onda e dove vederlo in TV e streaming GF Vip,un piatto di basta perSelassié è sempre molto attenta ai bisogni di ...

