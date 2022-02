Firenze | al Teatro del Maggio Musicale Philippe Jordan sul podio; soprano solista | Anja Kampe

(Di giovedì 17 febbraio 2022) In programma l’intensa Coriolan, ouverture di Ludwig van Beethoven, seguita dai Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskarten op. 4, noti anche come Altenberg Lieder di Alban Berg e la Sinfonia n. 7 in mire che Anton Bruckner concepì tra il 1881 e 1883 (sinfonia d’impronta wagneriana, che nel secondo movimento a Richard Wagner rende esplicitamente o) L'articolo proviene daPost.

UniStraSiena : RT @CastelvecchiEd: Domani a Firenze, h. 18.00, sala Vanni, Idee Erranti presenta “Vita? O Teatro?” di #CharlotteSalomon. Intervengono @tom… - FolleRumbaFI : L'attesa al Teatro del Popolo di #Castelfiorentino - FolleRumbaFI : Elio in Ci vuole orecchio al Teatro del Popolo di #Castelfiorentino - FolleRumbaFI : Ditegli sempre di sì al teatro del Popolo di #Castelfiorentino - FolleRumbaFI : Romeo e Giulietta al Teatro Excelsior di #Empoli -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Teatro

Dopo l'incontro di due anni fa a Bari, la sua città, l'appuntamento divedrà, per la prima ... da sempre crocevia di popoli e culture, sono ormai, sempre più spesso ildi questa crisi ...Dopo il tutto esaurito a Milano , arrivano quindi anche le tappe a Venaria Reale e. Eccole di seguito: Venerdì 13 maggio 2022 " Venaria Reale (TO),della Concordia (NUOVA DATA) Lunedì ...In programma l’intensa Coriolan, ouverture di Ludwig van Beethoven, seguita dai Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskarten op. 4, noti anche come Altenberg Lieder di Alban Berg e la Sinfonia n. 7 in mi ...Una versione della Divina Commedia unica nel suo genere con proiezioni immersive in 3D che coinvolgono il pubblico e lo portano a contatto con il padre della lingua italiana. Un nuovo appuntamento per ...