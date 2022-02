Ferrari ha svelato la nuova monoposto F1-75

(Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - È stata presentata oggi, in una diretta streaming da Maranello, laF1-75, unacon cui la scuderiacorrerà quest'anno il mondiale di Formula 1. The newf1-75 pic.twitter.com/SlbmmlQ0eG —News (@Fanatics) February 17, 2022 La vettura è attesa in pista nel Bahrain il weekend del 20 marzo. Immancabile la sua livrea rossa per una novità illustrata dal direttore sportivo Mattia Binotto affiancato da Charles Leclerc e Carlos Sainz. "Celebra - ha detto Binotto - 75 anni della prima vettura che porta il nome del fondatore". "Rappresenta il meglio della progettazione e innovazione. Porteremo questa macchina con il logo dei '75' anni con orgoglio e responsabilità. Ora tutto è nelle mani di Binotto e dei ...

la sessantottesima realizzata per competere nella massima categoria automobilistica, si caratterizza per una gradazione di rosso inedita, messa a punto appositamente dal Centro Stileper la ...Il 2022, tanto atteso in casae presentato come l'anno della rinascita e del ritorno al successo, è finalmente arrivato. A ... hanno infattial pubblico la nuova F1 - 75 . L'auto appare ...Svelata a Maranello, con una diretta streaming, la nuova F1-75, la monoposto con cui la Ferrari correrà il Mondiale di Formula 1 2022. Il direttore sportivo del Cavallino Rampante, in occasione della presentazione della F1-75, ha mostrato totale fiducia verso squadra e piloti, ponendo l'accento su come, in una stagione così lunga, gl ...