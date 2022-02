Fast Animals and Slow Kids | in arrivo il singolo Vita sperduta e il tour

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Iandsono tornati in sala prove per preparare l’E’ già domanie stanno per regalare ai fan un nuovo inedito dal titoloand, i paladini dell’alternative rock made in Italy, sono tornati in sala prove per preparare l’E’ già domaniin partenza il prossimo 7 aprile da Parma. La band perugina però non poteva tornare in sala prove senza uscirne con un brano inedito da regalare ai fan alla vigilia del, questo il titolo dell’inedito, sarà quindi disponibile in tutti gli store digitali a partire da venerdì 11 marzo, dando così ai fan il tempo di ...

Advertising

hungrypromo : RT @pressitalia: Fuori ora la Compilation Tape di 'Music for Change #21' - Una musicassetta con i brani di Cristiano Godano (Marlene Kuntz)… - radioformusic : #NowPlaying Fast Animals and Slow Kids - È già domani - pressitalia : Fuori ora la Compilation Tape di 'Music for Change #21' - Una musicassetta con i brani di Cristiano Godano (Marlene… -

Ultime Notizie dalla rete : Fast Animals

Spettacolo.eu

... dagli Afterhours, ai Mau Mau, fino a Quintorigo, Almamegretta, JoyCut, Sonars, Ritmo Tribale, Marlene Kuntz, Zen Circus, Amari, I Ministri, Pan del Diavolo, Waines,& Slow Kids, Piqued ...... dagli Afterhours, ai Mau Mau, fino a Quintorigo, Almamegretta, JoyCut, Sonars, Ritmo Tribale, Marlene Kuntz, Zen Circus, Amari, I Ministri, Pan del Diavolo, Waines,& Slow Kids, ...(Bloomberg) --Activist investor Carl Icahn said he’s prepared to nominate directors at McDonald’s Corp. if the fast-food chain continues to use ... scenes after learning about the treatment of the ...Over one hundred pigs in Otuke district have succumbed within three weeks to a suspected African swine fever outbreak. The cases have been reported in Olilim and Ogwete sub-counties. The disease that ...