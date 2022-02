F1 | John Elkann | “Ora è tutto nelle mani di Mattia Binotto e dei piloti”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Signore e signori la nuova Ferrari F1-75 è stata svelata. La nuova nata sotto l’insegna del Cavallino Rampante, dedicata al 75° anniversario dell’azienda, vuol essere quella della svolta. Nella stagione della rivoluzione tecnica, la Rossa ha alzato la posta con un progetto innovativo per far tesoro degli errori passati ed essere in grado di vincere in pista nel prossimo Mondiale di F1. La nuova vettura di Maranello, da questo punto di vista, ha impressionato per la pulizia delle sue forme e le soluzioni estreme in ogni area: dall’anteriore e un muso molto particolare, passando per le pance molto rifinite e arrivando al retrotreno rastremato. In sostanza, questo progetto vuol essere altamente discontinuo rispetto a quanto è accaduto nel recente passato. Nel corso della presentazione il Team Principalha specificato come gli sforzi di ...