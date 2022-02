Emma: ecco l’imperdibile 45 giri del brano “Ogni volta è così” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da oggi è disponibile l’imperdibile 45 giri da collezione del nuovo brano di Emma “Ogni volta è così“, presentato durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo. A 10 anni di distanza dall’ultima partecipazione al Festival, vinto poi con il brano “Non è l’inferno,” Emma ha stupito la platea dell’Ariston con una straordinaria performance sulle note di “Ogni volta è così“, una canzone che non parla soltanto d’amore, ma racconta una condizione delle donne i cui comportamenti vengono spesso giudicati come sbagliati a prescindere. Inoltre, il 3 febbraio 2022, è uscito il videoclip ufficiale girato dai Bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) per Maestro Production. Un ... Leggi su zon (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da oggi è disponibile45da collezione del nuovodi“, presentato durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo. A 10 anni di distanza dall’ultima partecipazione al Festival, vinto poi con il“Non è l’inferno,”ha stupito la platea dell’Ariston con una straordinaria performance sulle note di ““, una canzone che non parla soltanto d’amore, ma racconta una condizione delle donne i cui comportamenti vengono spesso giudicati come sbagliati a prescindere. Inoltre, il 3 febbraio 2022, è uscito il videoclip ufficiale girato dai Bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) per Maestro Production. Un ...

Advertising

Afrodite_emma : Ecco a noi, il nuovo risultato del colore della nostra #mordina. ?? ???????????????????? Cosa ne pensate? Vi piace?… - aquilotta751 : Ecco un brano per te… Il Paradiso Non Esiste di Emma - emma_vita00 : RT @IlContiAndrea: 'Il mestiere di attrice probabilmente era sopito dentro di me. È un altro lavoro a tutti gli effetti” @MarroneEmma sarà… - sonosamira09 : RT @_akaaatiamo: - FEAT CON TANCREDI - FEAT CON DEDDY - FEAT CON IRAMA - FEAT CON TANANAI - FEAT CON GAIA GOZZI - FEAT CON EMMA - FEAT… - Roberto55979047 : RT @_akaaatiamo: - FEAT CON TANCREDI - FEAT CON DEDDY - FEAT CON IRAMA - FEAT CON TANANAI - FEAT CON GAIA GOZZI - FEAT CON EMMA - FEAT… -