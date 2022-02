Elmas: «Vincere l’Europa League è possibile. Mi auguro di rimanere a Napoli a lungo» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Uefa. “Sono a Napoli da quasi due anni e mezzo e ho giocato molte partite. Il Napoli è uno dei migliori club d’Italia, il nostro obiettivo è giocare ai massimi livelli per Vincere quanti più titoli possibile. Devo dire che questa esperienza mi ha aiutato molto sia come uomo che come calciatore. Per me ogni partita è importante, qui sto maturando, aiutato anche dagli allenatori e dai compagni di squadra. Il Napoli è una delle migliori società in Italia e sono molto felice. Mi auguro di rimanere a lungo“. Su Ancelotti e Gattuso: “Posso dire che ho imparato molto dagli allenatori con cui ho lavorato. Ho iniziato con Ancelotti, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il centrocampista del, Eljif, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Uefa. “Sono ada quasi due anni e mezzo e ho giocato molte partite. Ilè uno dei migliori club d’Italia, il nostro obiettivo è giocare ai massimi livelli perquanti più titoli. Devo dire che questa esperienza mi ha aiutato molto sia come uomo che come calciatore. Per me ogni partita è importante, qui sto maturando, aiutato anche dagli allenatori e dai compagni di squadra. Ilè una delle migliori società in Italia e sono molto felice. Midi“. Su Ancelotti e Gattuso: “Posso dire che ho imparato molto dagli allenatori con cui ho lavorato. Ho iniziato con Ancelotti, ...

