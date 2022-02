Draghi al Colle da Mattarella e poi convoca la maggioranza | l' irritazione del premier dopo il caos voto sul Milleproroghe

(Di giovedì 17 febbraio 2022)ilnotturno in commissione, con il governo andato sotto quattro volte durante le votazioni del, non si fa attendere la presa di posizione di Mario. Non nascondendo...

... la Meloni appunto, rompendo il vincolo di fedeltà ae il patto di governo con Pd e M5S - ce ...del Pd - purtroppo il premier non viene percepito forte come lo era prima della battaglia delÈ cominciato il conto alla rovescia per Mario? Di sicuro il governo dell'ex presidente Bce ha vissuto giorni migliori, per lo meno fino all'... Ed anche sulpiù alto, quello del rieletto ...non si fa attendere la presa di posizione di Mario Draghi. Non nascondendo irritazione per quanto accaduto. Il premier è prima salito al Colle dove è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, ...Nei palazzi romani lo hanno capito tutti, da subito: dopo la mancata elezione di Draghi al Colle - questo il tam tam che cominciò appena fu chiaro che il premier non avrebbe traslocato ...