“Devi dire la verità”. GF Vip, Davide Silvestri stufo di Alex Belli e Delia Duran: lo sfogo in faccia all’attore (Di giovedì 17 febbraio 2022) Al GF Vip è sempre più Delia Duran e Alex Belli show, ma qualcosa non torna ed a chiedere spiegazioni è un amico di Alex: Davide Silvestri. Nelle ore scorse l’attore ha parlato del rapporto ‘a tre’ che lega Delia ad Antonio Medugno. “Mi piace come ti sei comportato da uomo vero con Delia. Lei è una donna speciale e si è mostrata con me per quella che è. Una che mi dice ‘a me piacerebbe chiamare un’amica con noi’. Poi c’è anche l’amore libero in camera ok”, ha detto Alex. Che poi ha continuato: “Ma in verità noi siamo una coppia tradizionale, abbiamo progetti, vogliamo fare figli e abbiamo tante cose che vogliamo fare insieme”. E c’era stato di più tra le mura del GF Vip. La settimana scorsa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Al GF Vip è sempre piùshow, ma qualcosa non torna ed a chiedere spiegazioni è un amico di. Nelle ore scorse l’attore ha parlato del rapporto ‘a tre’ che legaad Antonio Medugno. “Mi piace come ti sei comportato da uomo vero con. Lei è una donna speciale e si è mostrata con me per quella che è. Una che mi dice ‘a me piacerebbe chiamare un’amica con noi’. Poi c’è anche l’amore libero in camera ok”, ha detto. Che poi ha continuato: “Ma innoi siamo una coppia tradizionale, abbiamo progetti, vogliamo fare figli e abbiamo tante cose che vogliamo fare insieme”. E c’era stato di più tra le mura del GF Vip. La settimana scorsa ...

