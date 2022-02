“Decide tutto lui”: putiferio ad Amici21, Christian travolto dalle critiche (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il ballerino di Amici21, della squadra di Raimondo Todaro, sta avendo dei comportamenti strani. Durissime le conseguenze, non gliela perdonano Christian Stefanelli (Witty TV)E’ all’interno della scuola di Amici21 sin dalla prima puntata, Christian Stefanelli. Il ballerino hip hop fa parte della squadra di Raimondo Todaro, coach che lo difende con i denti e con le unghie dagli attacchi della maestra Alessandra Celentano, che non apprezza del tutto il ragazzo. Nonostante le difficoltà, però, Christian resiste con forza e ormai si avvia verso il serale, a cui spera di riuscire ad accedere. Nelle ultime giornate, però, il ballerino sta vivendo un grosso momento di difficoltà. Questo è causato sia dalla stanchezza personale, sia dall’abbandono del programma da parte di uno stretto amico. I ... Leggi su specialmag (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il ballerino di, della squadra di Raimondo Todaro, sta avendo dei comportamenti strani. Durissime le conseguenze, non gliela perdonanoStefanelli (Witty TV)E’ all’interno della scuola disin dalla prima puntata,Stefanelli. Il ballerino hip hop fa parte della squadra di Raimondo Todaro, coach che lo difende con i denti e con le unghie dagli attacchi della maestra Alessandra Celentano, che non apprezza delil ragazzo. Nonostante le difficoltà, però,resiste con forza e ormai si avvia verso il serale, a cui spera di riuscire ad accedere. Nelle ultime giornate, però, il ballerino sta vivendo un grosso momento di difficoltà. Questo è causato sia dalla stanchezza personale, sia dall’abbandono del programma da parte di uno stretto amico. I ...

