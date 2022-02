Covid, posti letto in terapia intensiva e ricoveri: i dati di oggi 17 febbraio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Diminuisce ancora il numero di pazienti positivi negli ospedali italiani: i ricoverati con sintomi sono 14.562, 565 meno di ieri, mentre in rianimazione i posti letto occupati sono 1.037 (-36). Secondo il bollettino del 17 febbraio, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 57.890 su 538.131 tamponi: la percentuale di contagiati è al 10,75% (era al 10,8%). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 12.323.398 e i decessi 152.282 (+320) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 17 febbraio 2022) Diminuisce ancora il numero di pazienti positivi negli ospedali italiani: i ricoverati con sintomi sono 14.562, 565 meno di ieri, mentre in rianimazione ioccupati sono 1.037 (-36). Secondo il bollettino del 17, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 57.890 su 538.131 tamponi: la percentuale di contagiati è al 10,75% (era al 10,8%). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 12.323.398 e i decessi 152.282 (+320)

