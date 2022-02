(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà Matteodi Pinerolo a dirigere l’incontro train programma domenica alle ore 15.30 allo stadio Tombolato. Per l’piemontese nessun precedente nelle vesti di direttore di gara con i giallorossi, ma tre incroci nelle vesti di IV uomo, l’ultimo dei quali la scorsa stagione nel pareggio esterno con lo Spezia. A collaborare con lui nella gestione della partita saranno gli assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Michele Grossi di Frosinone. Il primo è stato designato per un match dello scorso anno (pareggio 2-2 al Ferraris contro il Genoa), mentre il secondo è stato designato quest’anno per Como-(1-1). Il IV ufficiale sarà Nicolò Marini di Trieste, che ...

Advertising

anteprima24 : ** #Cittadella-##Benevento affidata a Gariglio: 'prima' da #Arbitro con la #Strega ** - ottopagine : Designato l'arbitro di Cittadella - Benevento #Benevento - TV7Benevento : SPORT 7 LIVE. DOMENICA ALLE 15.00 “CITTADELLA-BENEVENTO” DAL RISTORANTE CRISALIDE. FOTO - - Winflix1 : Pronostic Cittadella - Benevento | 20/02/2022 Serie B - ottopagine : Benevento, fastidio per Letizia: rischia il Cittadella #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadella Benevento

3 a CASERTA (): è singolare che, esattamente come il Pisa, anche l'altra formazione uscita ... considerate le due buone prestazioni offerte, ma contro ilè arrivato un ko che ha ...... in onda sui canali di TV7 94 e 288 in webstreaming (www.tvsette.net/webtv) sulla pagina FB: Tvsette, a partire dalle ore 15.00, commenterà la garavalida per la 24 ...Serie B 24a giornata del campionato di calcio cadetto che torna in campo nel weekend dopo il turno infrasettimanale appena giocato.Como calcio completato il 4 ° turno di ritorno del torneo cadetto ora comandato dalla Cremonese. Como calcio la squadra di mr Gattuso sale a quota 31 e domenica 20 tornerà in campo al Sinigaglia per o ...