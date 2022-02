Caos nel M5s. Conte sperimenta un nuovo simbolo. Arriva "Territori in Movimento" (Di giovedì 17 febbraio 2022) C’è il profilo stilizzato di un arco, un sole che sorge, tre foglie verdi a indicare lo zelo ambientalista, e le cinque stelle di prammatica: tutto racchiuso dal solito cerchio rosso, e in alto la scritta: “Territori in Movimento”. Eccolo, il nuovo simbolo del M5s, che debutterà alle elezioni provinciali di Napoli. “So che non è un capolavoro, ma ho dovuto realizzarlo in tutta fretta”, dice Antonio Caso, consigliere comunale a Pozzuoli. E del resto alla decisione ci si è Arrivati in preda all’ansia di chi teme di mancare la scadenza. Ordini da Roma: Arrivati direttamente dal sancta sanctorum grillino. Perché Giuseppe Conte, nel pantano della baruffa giudiziaria che lo ha investito, ora si muove sulle uova: “Meglio evitare ulteriori grane. Usiamo un altro ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 17 febbraio 2022) C’è il profilo stilizzato di un arco, un sole che sorge, tre foglie verdi a indicare lo zelo ambientalista, e le cinque stelle di prammatica: tutto racchiuso dal solito cerchio rosso, e in alto la scritta: “in”. Eccolo, ildel M5s, che debutterà alle elezioni provinciali di Napoli. “So che non è un capolavoro, ma ho dovuto realizzarlo in tutta fretta”, dice Antonio Caso, consigliere comunale a Pozzuoli. E del resto alla decisione ci si èti in preda all’ansia di chi teme di mancare la scadenza. Ordini da Roma:ti direttamente dal sancta sanctorum grillino. Perché Giuseppe, nel pantano della baruffa giudiziaria che lo ha investito, ora si muove sulle uova: “Meglio evitare ulteriori grane. Usiamo un altro ...

simocanettieri : RT @ilfoglio_it: Caos nel M5s. Conte sperimenta un nuovo simbolo. Arriva 'Territori in Movimento' Di @valentinivaler - ilfoglio_it : Caos nel M5s. Conte sperimenta un nuovo simbolo. Arriva 'Territori in Movimento' Di @valentinivaler - CarenteStella : Gualtieri nel caos, 'A Roma solo rifiuti': stoccata dalla famiglia Zingaretti - - Rita47047087 : Mi serve del tempo per capire come affrontare questa situazione ma anche come superarla sono nel caos totale @LauraPausini - TgLa7 : Graduatorie nelle scuole, sperimentazioni sugli animali, fondi per bonifiche l'ex Ilva di Taranto e tetto massimo p… -