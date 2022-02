Calciomercato Roma: Mourinho ha chiamato un difensore della Bundesliga (Di giovedì 17 febbraio 2022) La Roma di José Mourinho prova l’assalto al difensore tedesco. Scende in campo direttamente lo Special One La Roma di José Mourinho è già al lavoro per la prossima stagione e punta a Matthias Ginter. Il difensore tedesco non rinnoverà con il Borussia Moenchengladbach e su di lui ci sono diversi club europei tra cui la Roma. Inoltre, come riporta la Bild, pare che ci siano stati contatti diretti tra il difensore centrale e il tecnico portoghese José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ladi Joséprova l’assalto altedesco. Scende in campo direttamente lo Special One Ladi Joséè già al lavoro per la prossima stagione e punta a Matthias Ginter. Iltedesco non rinnoverà con il Borussia Moenchengladbach e su di lui ci sono diversi club europei tra cui la. Inoltre, come riporta la Bild, pare che ci siano stati contatti diretti tra ilcentrale e il tecnico portoghese José. L'articolo proviene da Calcio News 24.

