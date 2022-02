Calcio, Europa League 2021-2022: il Napoli strappa un pari in casa del Barcellona, si decide tutto al ritorno (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si deciderà tutto al Diego Armando Maradona. Barcellona e Napoli non vanno oltre l’1-1 nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: la squadra di Luciano Spalletti ha disputato una partita di sacrificio, trovando il gol con Piotr Zielinski e limitando fin quanto possibile la potenza di fuoco avversaria, che scardina la difesa azzurra con un rigore di Ferran Torres. Fra sette giorni il secondo atto in Campania. Dopo una decina di minuti di sostanziale equilibrio, sono i blaugrana che iniziano a farsi sentire dalle parti di Meret, che prima è attento su Nico Gonzalez per poi guardare il tiro di Aubameyang finire sul fondo al 18?. Ferran Torres getta via un’occasione d’oro al ventisettesimo e lì riemerge il vecchio adagio ‘gol sbagliato, gol subito’: sul ribaltamento di fronte ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Siràal Diego Armando Maradona.non vanno oltre l’1-1 nell’andata degli ottavi di finale di: la squadra di Luciano Spalletti ha disputato una partita di sacrificio, trovando il gol con Piotr Zielinski e limitando fin quanto possibile la potenza di fuoco avversaria, che scardina la difesa azzurra con un rigore di Ferran Torres. Fra sette giorni il secondo atto in Campania. Dopo una decina di minuti di sostanziale equilibrio, sono i blaugrana che iniziano a farsi sentire dalle parti di Meret, che prima è attento su Nico Gonzalez per poi guardare il tiro di Aubameyang finire sul fondo al 18?. Ferran Torres getta via un’occasione d’oro al ventisettesimo e lì riemerge il vecchio adagio ‘gol sbagliato, gol subito’: sul ribaltamento di fronte ...

