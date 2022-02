Bonus psicologo | via libera al contributo fino a 600 euro Come richiederlo | requisiti e come funziona

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio è arrivato il via. Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio hanno approvato il, che prevedea 600a persona per prendersi cura della propria salute mentale. Tutti gli italiani potranno accedere alper andare dalloin base alla propria fascia Isee, con un tetto massimo fissato a 50mila. Lo stanziamento previsto è di 20 milioni di, di cui 10 milioni serviranno a rafforzare le strutture esistenti e gli altri 10 milioni saranno destinati al. Il disco verde delle Commissioni, durante l’esame del decreto Milleproroghe, è arrivato alle ore 02:52 di giovedì 17 febbraio. Lo conferma ...

repubblica : Il bonus psicologo approvato nella notte con il decreto Milleproroghe: 20 milioni alle strutture sanitarie - Agenzia_Ansa : Il Bonus psicologo arriverà a 600 euro all'anno e potrebbe riguardare circa 18mila persone: sarà parametrato in bas… - Agenzia_Ansa : Nella notte le commissioni hanno approvato il Bonus psicologo #ANSA - elenadespell : @meb Prima si crea il disagio con regole assurde e vessatorie e poi si offre il bonus psicologo. Questa è alla pari… - starsiriom : La Merlino indegna che irride il bonus psicologo #lariachetira -

Un nuovoda 600 euro a persona . In arrivo nei prossimi mesi . E' stato approvato in commissione in Parlamento il. Una misura che che dà agevolazioni alle persone che devono affrontare spese per terapie psicologiche. In una situazione nella quale la pandemia ha messo a dura prova tutti. Si tratta ...ROMA - Ilentra nel decreto Milleproroghe , dopo l'approvazione da parte della commissione Affari Costituzionali e Bilancio , avvenuta nella notte, dell'emendamento a firma del deputato Pd ...Dopo l’approvazione da parte della commissione Affari Costituzionali e Bilancio il bonus psicologo entra nel decreto Milleproroghe. Verranno stanziati 20 milioni di euro, di cui 10 destinati al potenz ...“Il bonus psicologo é realtà. Grazie alla battaglia portata avanti da Filippo Sensi e da tutto il Pd questa notte è stato approvato l’emendamento ...