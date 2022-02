Barcellona-Napoli, i convocati di Xavi: Araujo ko, presente Dembélé (Di giovedì 17 febbraio 2022) Barcellona Napoli, i convocati di Xavi: Araujo ko, presente Dembélé. I giocatori a disposizione al Camp Nou Xavi ha diramato l’elenco dei convocati del Barcellona per la gara che avrà inizio tra qualche ora al Camp Nou contro il Napoli. Confermata l’assenza di Araujo, c’è invece Dembélé. Tanti assenti tra le fila blaugrana: Ansu Fati, Lenglet, Depay Umtiti, Sergi Roberto e Balde, oltre a Dani Alves che non è in lista UEFA: PORTIERI: Ter Stegen, Neto, Arnau TenasDIFENSORI: Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba, Mingueza.CENTROCAMPISTI: Pedri, Busquets, De Jong, Gavi, Nico, Riqui Puig.ATTACCANTI: Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres, Dembélé, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022), idiko,. I giocatori a disposizione al Camp Nouha diramato l’elenco deidelper la gara che avrà inizio tra qualche ora al Camp Nou contro il. Confermata l’assenza di, c’è invece. Tanti assenti tra le fila blaugrana: Ansu Fati, Lenglet, Depay Umtiti, Sergi Roberto e Balde, oltre a Dani Alves che non è in lista UEFA: PORTIERI: Ter Stegen, Neto, Arnau TenasDIFENSORI: Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba, Mingueza.CENTROCAMPISTI: Pedri, Busquets, De Jong, Gavi, Nico, Riqui Puig.ATTACCANTI: Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres,, ...

