Banditi armati nel locale: razziati soldi e gioielli ai clienti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Erano in cinque armati di pistole e fucili i Banditi che hanno fatto irruzione mercoledì sera intorno alle 23 in un ristorante di Pozzuoli (Napoli), il ' Punto Nave ' di via LIbero Bovio, razziando i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) Erano in cinquedi pistole e fucili iche hanno fatto irruzione mercoledì sera intorno alle 23 in un ristorante di Pozzuoli (Napoli), il ' Punto Nave ' di via LIbero Bovio, razziando i ...

