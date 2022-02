Balneolis | il grande progetto di recupero e riqualificazione di Bagnoli

Leggi su cityroma

(Di giovedì 17 febbraio 2022)e trasformazione d’uso dei siti inquinati per produrre benefici ambientali ed economici. Un obiettivo all’attenzione del governo italiano che ha inteso investire ingenti risorse attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per riqualificare aree devastate a seguito di una scellerata politica di industrializzazione del Sud. Una distruzione iniziata agli inizi del secolo scorso. Nell’elenco dei tanti, troppi, territori che ospitano, oggi, scheletri di industrie abbandonate, vi è, un’area periferica situata ad ovest della città di Napoli. L’insediamento dello stabilimento siderurgico dell’Italsider, agli inizi del secolo scorso e per oltre 80 anni, ha avuto un impatto distruttivo sull’intero territorio. L’altoforno, le torri, gli sversamenti industriali, diretti nelle acque cristalline del litorale, ne hanno fatto uno dei luoghi ...