Vittoria di Svezia rimette la divisa e torna a fare il soldato

Leggi su amica

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non si è mai abbastanza preparati peril Re o la Regina. Edi, attuale erede al trono, è consapevole di ciò. Per questo ha deciso dire ladi nuovo un’esperienza militare. Avere una formazione strategica e operativa la più accurata possibile, infatti, è fondamentale per chi, un giorno, si troverà a guidare le Forze Armate. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDIdi: da principessa aÈ stata la Corte reale svedese a dare la notizia: la principessaparteciperà, nei mesi a venire, a un programma di formazione presso lo Stato Maggiore. Ha iniziato ieri ma il percorso è lungo e arriverà fino all’autunno. Tra le ...