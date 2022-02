VIDEO | OSIMHEN SI FERMA PRIMA DEL BARCELLONA!

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) SiVictor. L’attaccante nigeriano non era presente all’ultimo allenamento del Napolidella partenza per Barcellona. Il numero nove azzurro, non ha svolto l’allenamento con il resto della squadra a causa di un carico eccessivo al ginocchio destro. Staff medico e tecnico hanno quindi deciso di non rischiare di forzare oggi l’attaccante in allenamento in vista della sfida di domani. ##napoli #calcionapoli #sscnapoli #forzanapoli #napolicalcio ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/j2ks9IM » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Victor Osimhen non si è allenato, ma è pronto a partire con la truppa partenopea oggi pomeriggio per Barcellona: si candida anche per una maglia da titolare. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha fatto ...
Napoli in ansia per le condizioni di Victor Osimhen. In mattinata la squadra si è allenata a Castel Volturno prima di partire per la Spagna in vista del big match di Europa League contro il Barcellona ...