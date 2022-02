Uccise la ex compagna a coltellate, ergastolo per Salvatore Carfora (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLecce – La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo Salvatore Carfora, il 38enne di Torre Annunziata che l’1 febbraio 2021 Uccise a coltellate la sua ex compagna Sonia Di Maggio, di 29 anni, originaria di Rimini. L’uomo, reo confesso, sorprese la giovane per strada, in Salento, a Specchia Gallone, mentre passeggiava con l’uomo per cui lo aveva lasciato. La Corte ha disposto anche l’isolamento diurno per un anno. Carfora, di Torre Annunziata (Napoli) è stato condannato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e per aver sottoposto ad atti persecutori la vittima quando era in vita. Sonia Di Maggio fu aggredita e uccisa, mentre era per strada col suo nuovo compagno, con 31 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLecce – La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’, il 38enne di Torre Annunziata che l’1 febbraio 2021la sua exSonia Di Maggio, di 29 anni, originaria di Rimini. L’uomo, reo confesso, sorprese la giovane per strada, in Salento, a Specchia Gallone, mentre passeggiava con l’uomo per cui lo aveva lasciato. La Corte ha disposto anche l’isolamento diurno per un anno., di Torre Annunziata (Napoli) è stato condannato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e per aver sottoposto ad atti persecutori la vittima quando era in vita. Sonia Di Maggio fu aggredita e uccisa, mentre era per strada col suo nuovo compagno, con 31 ...

