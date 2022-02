Trent’anni dopo Mani pulite è ora di dire la verità sull’articolo 68 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Trent’anni dopo l’inizio di Tangentopoli, ci sono due anniversari importanti che meritano di essere cerchiati di rosso sui vostri calendari. Il primo anniversario è quello che verrà celebrato doMani ed è un anniversario rotondo: i Trent’anni dall’arresto di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio. Il secondo anniversario è altrettanto rotondo ma è un anniversario di cui pochi si ricorderanno: il 23 aprile 1992, il giorno in cui in Parlamento una serie di deputati iniziò a presentare i primi disegni di legge finalizzati a riscrivere l’articolo 68 della Costituzione, con l’idea, come verrà confermato poi nell’ottobre del 1993 quando la legge costituzionale verrà approvata, di sopprimere “la richiesta di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza al fine di sottoporre i parlamentari a ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022)l’inizio di Tangentopoli, ci sono due anniversari importanti che meritano di essere cerchiati di rosso sui vostri calendari. Il primo anniversario è quello che verrà celebrato doed è un anniversario rotondo: idall’arresto di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio. Il secondo anniversario è altrettanto rotondo ma è un anniversario di cui pochi si ricorderanno: il 23 aprile 1992, il giorno in cui in Parlamento una serie di deputati iniziò a presentare i primi disegni di legge finalizzati a riscrivere l’articolo 68 della Costituzione, con l’idea, come verrà confermato poi nell’ottobre del 1993 quando la legge costituzionale verrà approvata, di sopprimere “la richiesta di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza al fine di sottoporre i parlamentari a ...

Advertising

ZVlainic : RT @ANMagistrati: ?? “Mani pulite trent’anni dopo. Magistratura e lotta alla #corruzione prima e dopo #Tangentopoli”. Giovedì 17 febbraio i… - PaolaSimonin : RT @ilgiornale: Non un golpe, per carità, ma piuttosto un disegno politico. Paolo Cirino Pomicino torna, trent'anni dopo, alle sorgenti di… - emanueleph : RT @ilgiornale: Non un golpe, per carità, ma piuttosto un disegno politico. Paolo Cirino Pomicino torna, trent'anni dopo, alle sorgenti di… - eston07390779 : RT @Brownfox_51: MANI PULITE 30 ANNI DOPO/1: - Brownfox_51 : MANI PULITE 30 ANNI DOPO/1: -

Ultime Notizie dalla rete : Trent’anni dopo Mani Pulite trent’anni fa. Rivoluzione mancata che ha reso gli italiani più faziosi Sette del Corriere della Sera