Traffico Roma del 16-02-2022 ore 17 | 30

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziano remondi sul Raccordo Anulare coda per incidente in carreggiata interna tra laFiumicino e via Aurelia proseguendo poi pero altre cose tra casa Flaminia tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata interna tra Pontina e Lanina coda tratti anche sul tratto Urbano della A24 da via Fiorentini al Raccordo Anulare chiusa Inoltre per un incidente all’uscita di via Fiorentini per le provenienze dal raccordo anulare ed intenso ilsulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Cassia su via Flaminia è su via Nomentana ci stiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni che in carreggiata opposta e rallentamenti sulla ...