The Staircase: Colin Firth diventa un omicida, ecco le prime foto della serie HBO Max (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Colin Firth nei panni dello scrittore uxoricida Michael Peterson nelle prime foto della miniserie HBO Max The Staircase, nel cast anche Juliette Binoche, Dane Dehaan e Odessa Young. HBO Max ha diffuso le prime foto della miniserie The Staircase, che offrono un primo sguardo su Colin Firth e Toni Collette nei panni di Michael e Kathleen Peterson. Come raccontato nell'omonima docuserie disponibile su Netflix, The Staircase drammatizzerà la vicenda drammatica di come Michael, uno scrittore di Durham, Carolina del Nord, fu accusato di aver ucciso sua moglie, trovata morta in una pozza di sangue al in fondo a una rampa di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022)nei panni dello scrittore uxoricida Michael Peterson nelleminiHBO Max The, nel cast anche Juliette Binoche, Dane Dehaan e Odessa Young. HBO Max ha diffuso leminiThe, che offrono un primo sguardo sue Toni Collette nei panni di Michael e Kathleen Peterson. Come raccontato nell'omonima docudisponibile su Netflix, Thedrammatizzerà la vicenda drammatica di come Michael, uno scrittore di Durham, Carolina del Nord, fu accusato di aver ucciso sua moglie, trovata morta in una pozza di sangue al in fondo a una rampa di ...

