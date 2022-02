Tennis | ufficiale il divorzio tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti | “Mi ha insegnato tanto”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oramai si aspettava soll’ufficialità per una notizia che, nonostante tutto, era praticamente sicura da giorni. Pochi minuti fa è arrivata la dichiarazione che rende reale ciò che fino a sette giorni fa sembrava praticamente impensabile, iltra. Ilta altoatesino ha voluto rendere noto il tutto con un post sul popolare social network Instagram: “Dopo tanti anni di grandi successi, io e il mio coaching team abbiamo deciso di separarci. Ringraziondr), Dalibor (Sirola ndr), Claudio (Zimaglia ndr), Andrea (Volpini ndr), Cristian (Brandi ndr) e Gaia (la signorandr) per tutto quello che hanno fatto per me dagli inizi della mia carriera fino ad ...

"Riccardo e il suo team mi hanno insegnato tantissimo come giocatore - scrive Sinner - e questo rimarrà per sempre parte del mio. Voglio ringraziarli per il loro impegno e la guida che mi ...... 'Riccardo e il suo team mi hanno insegnato tantissimo e tutto questo rimarrà sempre parte del mioe del mio essere giocatore. Lo ringrazio per avermi fatto crescere ed essere stato un ...Dopo le indiscrezioni, ora il comunicato ufficiale: Jannik Sinner lascia il suo storico allenatore