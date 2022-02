Scuola, ingresso in II ora e dress code infranto da studenti al Righi, 'no a sessismo' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Centinaia di studenti del liceo scientifico Righi nella Capitale hanno saltato oggi la prima ora di lezione per protestare contro "gli insulti di una docente ad una nostra compagna del terzo anno, a cui una professoressa ha detto 'ma che stai sulla Salaria?". "Righi zona fucsia", "Benvenut* nel Medioevo" era scritto su due striscioni a sostegno della sedicenne, esposto all'ingresso. Affianco un popolo di ragazzi in gonna, pantaloncini corti, calzini fluo e crocs; e ragazze a pance rigorosamente scoperte, calze a rete, minigonne... tutti uniti nell'infrangere il 'dress code' e riaffermare che "il sessismo non può avere spazio nelle scuole". "Noi del collettivo ludus e del liceo Righi abbiamo deciso di dare un segnale forte e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Centinaia didel liceo scientificonella Capitale hanno saltato oggi la prima ora di lezione per protestare contro "gli insulti di una docente ad una nostra compagna del terzo anno, a cui una professoressa ha detto 'ma che stai sulla Salaria?". "zona fucsia", "Benvenut* nel Medioevo" era scritto su due striscioni a sostegno della sedicenne, esposto all'. Affianco un popolo di ragazzi in gonna, pantaloncini corti, calzini fluo e crocs; e ragazze a pance rigorosamente scoperte, calze a rete, minigonne... tutti uniti nell'infrangere il '' e riaffermare che "ilnon può avere spazio nelle scuole". "Noi del collettivo ludus e del liceoabbiamo deciso di dare un segnale forte e ...

