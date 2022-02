Sci alpino, Mikaela Shiffrin domina la prova della combinata. Federica Brignone 5a: domani caccia al podio olimpico (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mikaela Shiffrin ha firmato il miglior tempo nell’unica prova cronometrata della combinata alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La statunitense si è imposta nettamente nel test in discesa, preludio alla gara di domani (la prima manche sarà appunto una discesa libera, la seconda uno slalom). La fuoriclasse americana, reduce dalle clamorose uscite dopo poche porte nelle specialità tecniche dove era la favorita della vigilia, cerca il grande riscatto in questo evento individuale per il settore femminile ai Giochi e insegue il suo primo alloro in questa edizione della rassegna a cinque cerchi. La Campionessa del Mondo di specialità, scesa col pettorale numero 5, si è ben destreggiata sulla veloce pista di Yanqing e sembra avere ormai trovato le giuste ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ha firmato il miglior tempo nell’unicacronometrataalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La statunitense si è imposta nettamente nel test in discesa, preludio alla gara di(la prima manche sarà appunto una discesa libera, la seconda uno slalom). La fuoriclasse americana, reduce dalle clamorose uscite dopo poche porte nelle specialità tecniche dove era la favoritavigilia, cerca il grande riscatto in questo evento individuale per il settore femminile ai Giochi e insegue il suo primo alloro in questa edizionerassegna a cinque cerchi. La Campionessa del Mondo di specialità, scesa col pettorale numero 5, si è ben destreggiata sulla veloce pista di Yanqing e sembra avere ormai trovato le giuste ...

