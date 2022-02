Ricordate Giulia | velina bionda di Striscia la notizia? Ora è alle Maldive | nudo integrale | Guarda

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)Calcaterra continua a stupire. Nuda, seduta sulla sabbia bianca delle, con le gambe raccolte al petto, la testa appoggiata sulle ginocchia e lo sguardo all'obiettivo, così si presenta ai suoi follwer sulla proprioa pagina Instagram. L'exdilaha trascorso qualche giorno ai Tropici a stretto contatto con la natura. "Una delle esperienze più belle mai fatte prima", ha raccontatosu Instagram a proposito del lòancio col paracadute. E poi i bagni con le mante e con le balene: "Sono grata al mio corpo ogni giorno per potermi permettere di affrontare in piena tranquillità e consapevolezza queste immersioni in apnea grazie alla pratica e aglinamenti fatti". E approfitta anche per un messaggio ambientalista, ...

simonavegliante : RT @itsscarolaa: ma vi ricordate l'iconicità di questa coreo ballata da giulia - chiasacco21 : @ElyFarella Ricordate come hanno boicottato gli autori per la vittoria di Giulia Salemi al televoto! Era contro Ste… - hedgehogs_gio : RT @itsscarolaa: ma vi ricordate l'iconicità di questa coreo ballata da giulia - Federic81451286 : RT @itsscarolaa: ma vi ricordate l'iconicità di questa coreo ballata da giulia - _lachia__ : RT @itsscarolaa: ma vi ricordate l'iconicità di questa coreo ballata da giulia -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Giulia

Solonotizie24

...mostrano la Suv media con una camuffatura decisamente più leggera rispetto al passato (la ... Basata sulla piattaforma Giorgio del gruppo FCA " già apprezzata con le Alfa Romeoe Stelvio ...Concentrando la nostra attenzione sulla velina bionda, vi chiediamo,com'era Talisa ai tempi di Amici? Non sono passati molti anni dalla sua partecipazione. Leggi anchePelegatti è ...Stavolta per le celebrazioni del Giorno del Ricordo. "Non siamo stati informati dal Comune dell ... che celebrano i martiri Italiani infoibati e gli esuli dell’Istria, Giulia e Dalmazia". L’Anpi non ...L’arte di Giulia Cenci sbarca alla Biennale di Venezia ... qualche modo ha condizionato il mio modo di guardare e di vedere sia le cose che i processi", ricorda l’artista. Crescere in una realtà come ...