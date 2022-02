Repubblica: è stato De Laurentiis a votare Bonomi (ha avuto un solo voto), lo ha fatto per bruciarlo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È di Aurelio De Laurentiis l’unico voto di ieri in Lega Serie A per Carlo Bonomi il presidente di Confindustria (un voto e 19 schede bianche). Lo ha votato non perché è il suo candidato ma per bruciarlo. Lo scrivono sia Repubblica sia Gazzetta. Ricordiamo che Dagospia ha paragonato Bonomi alla Casellati e ne ha chiesto le dimissioni da numero uno degli industriali. Quando Aurelio De Laurentiis, prima di votare, è passato al banchetto delle penne prelevandone una, gli altri club hanno capito che il nome di Carlo Bonomi sarebbe stato esposto a una pubblica gogna. Nessun altro aveva preso la biro: l’accordo infatti era di votare scheda bianca per evitare di esporre il capo degli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È di Aurelio Del’unicodi ieri in Lega Serie A per Carloil presidente di Confindustria (une 19 schede bianche). Lo ha votato non perché è il suo candidato ma per. Lo scrivono siasia Gazzetta. Ricordiamo che Dagospia ha paragonatoalla Casellati e ne ha chiesto le dimissioni da numero uno degli industriali. Quando Aurelio De, prima di, è passato al banchetto delle penne prelevandone una, gli altri club hanno capito che il nome di Carlosarebbeesposto a una pubblica gogna. Nessun altro aveva preso la biro: l’accordo infatti era discheda bianca per evitare di esporre il capo degli ...

Advertising

marattin : “Se ora finiamo la legislatura con Draghi a Chigi non è stato per una congiunzione astrale favorevole ma perché c’è… - GuidoDeMartini : ?? LUI NON MOLLA MAI! ?? Il fuoriclasse serbo conferma la sua linea, anche a costo di saltare i due prossimi slam: '… - repubblica : No Vax, spunta il vademecum per far vedere i 'sorci verdi' allo Stato [di Arianna Di Cori] - ElioLannutti : Brasile, alluvione nello stato di Rio de Janeiro: almeno 18 morti - napolista : Repubblica: è stato De Laurentiis a votare Bonomi (ha avuto un solo voto), lo ha fatto per bruciarlo Lega Serie A,… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica stato Francesca Lollobrigida portabandiera nella cerimonia di chiusura a Pechino PECHINO " Il ruolo che doveva essere di Sofia Goggia è stato di Michela Moioli , e quello che doveva essere della snowboarder sarà invece di Francesca Lollobrigida . Nella cerimonia di chiusura al "Bird Nest" di Pechino (domenica alle 20 cinesi, le 13 in ...

Decreto Rilancio:12 bonus utili per le imprese in difficoltà 77 del 17 luglio del 2020 ed è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Quando è stato convertito in legge il Decreto Rilancio? Dopo aver parlato di quando è uscito ...

Green Pass, stato di emergenza, mascherine: tutte le scadenze delle regole anti-Covid da ricordare La Repubblica Schianto in Superstrada: paura a Belmonte Castello Il conducente del mezzo, un uomo della Valle di Comino, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale di Cassino. Lungo la Superstrada sono intervenuti anche i vigili del ...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RINGRAZIA PERSONALMENTE IL PRESIDENTE DEL PARCO ANGELO MERLINO "Sapere - afferma il Presidente Merlino - che il nostro Calendario è stato apprezzato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è per tutti noi motivo di orgoglio. Anche perchè il ...

PECHINO " Il ruolo che doveva essere di Sofia Goggia èdi Michela Moioli , e quello che doveva essere della snowboarder sarà invece di Francesca Lollobrigida . Nella cerimonia di chiusura al "Bird Nest" di Pechino (domenica alle 20 cinesi, le 13 in ...77 del 17 luglio del 2020 ed èsuccessivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della. Quando èconvertito in legge il Decreto Rilancio? Dopo aver parlato di quando è uscito ...Il conducente del mezzo, un uomo della Valle di Comino, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale di Cassino. Lungo la Superstrada sono intervenuti anche i vigili del ..."Sapere - afferma il Presidente Merlino - che il nostro Calendario è stato apprezzato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è per tutti noi motivo di orgoglio. Anche perchè il ...