Prete sbaglia la formula di rito del battesimo per 26 anni, in migliaia ora devono essere ribattezzati. L'annuncio del Vescovo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per 26 anni un Prete ha usato le parole sbagliate nel sacramento del battesimo e ora migliaia di americani rischiano di dover essere ribattezzati. L'errore è stato quello di usare un plurale al posto del singolare, ovvero la formula "noi vi battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo" invece di "io ti battezzo": se a qualcuno potrebbe sembrare una minuzia, per la Chiesa si tratta invece di un fatto gravissimo anche perché arriva proprio nelle parole chiave del rito. A raccontare la vicenda, avvenuta a Phoenix, in Arizona, è il New York Times: per più di 26 anni padre Andres Arango ha battezzato in modo sbagliato, fin dai suoi primi battesimi amministrati.

