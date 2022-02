Pensioni e morti Covid: Inps risparmia più di un miliardo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Come già ipotizzato nel corso di questi due anni di pandemia da Covid-19, il numero di morti in fascia di età alta ha ovviamente delle conseguenze anche sui conti dell’Inps, che in seguito ai numerosi decessi si è trovata ad erogare un numero minore di assegni Pensionistici già dalla cosiddetta prima ondata, che aveva mietuto vittime soprattutto tra i più anziani. L’Istituto di previdenza ha stimato in 1,1 miliardi di euro gli assegni previdenziali che non sono stati erogati nel 2020. I numeri Al 1 gennaio 2021 risultavano infatti in pagamento presso l’Inps 423.009 prestazioni previdenziali con durata quarantennale, erogate cioè a persone andate in pensione nel lontano 1980 o ancora prima; l’anno precedente erano 502.327. Il decremento è del 16%, pari a 79.318 prestazioni eliminate, molte delle quali a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Come già ipotizzato nel corso di questi due anni di pandemia da-19, il numero diin fascia di età alta ha ovviamente delle conseguenze anche sui conti dell’, che in seguito ai numerosi decessi si è trovata ad erogare un numero minore di assegnistici già dalla cosiddetta prima ondata, che aveva mietuto vittime soprattutto tra i più anziani. L’Istituto di previdenza ha stimato in 1,1 miliardi di euro gli assegni previdenziali che non sono stati erogati nel 2020. I numeri Al 1 gennaio 2021 risultavano infatti in pagamento presso l’423.009 prestazioni previdenziali con durata quarantennale, erogate cioè a persone andate in pensione nel lontano 1980 o ancora prima; l’anno precedente erano 502.327. Il decremento è del 16%, pari a 79.318 prestazioni eliminate, molte delle quali a ...

Advertising

giato68 : @pbecchi Quella parte che negli ultimi 15/20 anni ha contribuito a tenere in piedi l'economia, pagare le tasse e le… - Q202053113462 : RT @ImolaOggi: Tachipirina e vigile attesa 'sulle pensioni abbiamo risparmiato un miliardo' Il rispetto per i morti... - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Pensioni, con morti per il Covid risparmi Inps per 1,1 miliardi. Ecco come c… - MassimoTorre1 : RT @Reale_Scenari: #15febbraio Un titolo così pare darwinismo sociale puro. Inps che risparmia un miliardo grazie a morti #COVID. La buona… - bettabettanesi : @LUDOVICOTODINI Se non fosse stato per i #pensionati, la crisi economica che affligge il Paese sarebbe stata ancora… -