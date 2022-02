Pechino 2022, Wada: “Valieva ha assunto tre farmaci legali, ma restano grossi dubbi” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Kamila Valieva ha assunto tre farmaci legali e non vietati dal Codice mondiale antidoping, comunicandolo durante un controllo antidoping prima dello scoppio del caso legato al suo possibile utilizzo di sostanze vietate a ridosso di Pechino 2022. Si tratta di L-carnitina, Hypoxen (ipossene) e Supradyn (integratore), ma Wada sottolinea come allora la trimetazidina (sostanza vietata) non sia potuta entrare accidentalmente nell’organismo della pattinatrice russa, che sarebbe la tesi dell’atleta circa una contaminazione tramite il medicinale del nonno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Kamilahatree non vietati dal Codice mondiale antidoping, comunicandolo durante un controllo antidoping prima dello scoppio del caso legato al suo possibile utilizzo di sostanze vietate a ridosso di. Si tratta di L-carnitina, Hypoxen (ipossene) e Supradyn (integratore), masottolinea come allora la trimetazidina (sostanza vietata) non sia potuta entrare accidentalmente nell’organismo della pattinatrice russa, che sarebbe la tesi dell’atleta circa una contaminazione tramite il medicinale del nonno. SportFace.

