Omicidio del consenziente o suicidio assistito? Contro gli opposti estremismi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Siamo nello sContro tra bianco e nero? Sembra di sì, ad alcuni. Eppure in mezzo c'è un dato di fatto che risale appena a pochi giorni fa: grazie alla sentenza della Corte Costituzionale sul famosissimo caso di Dj Fabo, è stato individuato il farmaco con cui porre termine alle sofferenze di Marco, un uomo affetto da male progressivo e incurabile e che ora può porre termine a una sofferenza che non sopporta più in base a una sentenza della Corte Costituzionale. La stessa corte che ha ritenuto non ammissibile il referendum sull'eutanasia. Come è possibile? Un milione e trecentomila italiani hanno firmato per il referendum che legalizza l'Omicidio del consenziente, modificando il relativo articolo del Codice penale, e che i promotori hanno definito "eutanasia legale". Ecco il testo del nuovo articolo del codice proposto dai referendari: ...

