Manchester City | si tratta il rinnovo di Fernandinho

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Secondo quanto riporta il Sun, ilha avviato lativa per prolungare il contratto in scadenza a giugno del centrocampista...

Nei due match di ieri il Paris Saint - Germain ha vinto 1 - 0 contro il Real Madrid con un gol di Mbappé al 94', mentre a Lisbona ilha battuto 5 - 0 i padroni di casa dello Sporting (...Il Liverpool è secondo in Premier League ma sembra ormai staccato daldi Guardiola, col fronte europeo che potrebbe dunque diventare particolarmente importante per i Reds, che nel ...Secondo quanto riporta il Sun, il Manchester City ha avviato la trattativa per prolungare il contratto in scadenza a giugno del centrocampista brasiliano Fernandinho.Seconda serata di Champions League dopo le sfide disputate ieri tra Psg e Real Madrid e Sporting Lisbona e Manchester City. L’Inter ospita in casa, a San Siro, il Liverpool, mentre il Salisburgo gioca ...