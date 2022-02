Lazio, un big apre alla cessione: avete sentito le sue parole? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’edizione odierna di calciomercato.com riporta le dichiarazioni esclusive rilasciate alla trasmissione Jijantes dal centrocampista della Lazio Luis Alberto. Temi centrali dell’intervista il passato e il futuro del giocatore biancoceleste, che a sorpresa ha aperto a un suo possibile ritorno in Spagna, dove era iniziata la sua carriera. Queste le parole dello spagnolo:“Lo dico sempre, l’unico posto dove mi sono trovato sempre bene è stato il Barcellona. Mi divertivo in tutto, nel lavoro quotidiano. Al Deportivo, alla Lazio, al Liverpool, la pressione è differente. Lì mi divertivo a vivere il calcio tutti i giorni. L’unica cosa è che quando arrivai io arrivò anche Neymar, concretamente non c’era alcuna possibilità”. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’edizione odierna di calciomercato.com riporta le dichiarazioni esclusive rilasciatetrasmissione Jijantes dal centrocampista dellaLuis Alberto. Temi centrali dell’intervista il passato e il futuro del giocatore biancoceleste, che a sorpresa ha aperto a un suo possibile ritorno in Spagna, dove era iniziata la sua carriera. Queste ledello spagnolo:“Lo dico sempre, l’unico posto dove mi sono trovato sempre bene è stato il Barcellona. Mi divertivo in tutto, nel lavoro quotidiano. Al Deportivo,, al Liverpool, la pressione è differente. Lì mi divertivo a vivere il calcio tutti i giorni. L’unica cosa è che quando arrivai io arrivò anche Neymar, concretamente non c’era alcuna possibilità”.

