La Corte Costituzionale respinge il referendum sulla cannabis (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dei quesiti presentati la Corte ha deciso di respingere il referendum sulla cannabis presentato dai Radicali insieme a quello sulla responsabilità civile delle toghe. A motivare la decisione sarebbe un «clamoroso errore» nella stesura di alcuni sottoquesiti, che rimandando a una lista di sostanze stupefacenti (tra cui non compare nemmeno la cannabis), metterebbe l'Italia fuori da accordi internazionali. Come specifica il presidente Amato rispondendo ai giornalisti, se il quesito fosse stato limitato al tema della coltivazione non avrebbe riscontrato problemi di idoneità.

