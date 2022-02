Instagram lancia la funzionalità "prenditi una pausa" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - Instagram lancia una nuova funzione, chiamata “prenditi una pausa”, che permetterà agli utenti di decidere quanto tempo trascorrere sulla piattaforma e di avere maggiore controllo e consapevolezza nell'utilizzo dell'app. Per attivarla, il lancio è previsto per le 18 del 16 febbraio, è sufficiente seguire il seguente percorso: “Impostazioni”, “Account”, “La tua attività”, "Imposta promemoria pause". Una volta giunti a destinazione basterà programmare un promemoria che ricorderà di fare una pausa da Instagram dopo un determinato intervallo temporale trascorso sulla piattaforma. "prenditi una pausa" è pensata in particolar modo per gli adolescenti affinché comprendano meglio cosa significhi "navigare" su un social come ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI -una nuova funzione, chiamata “una”, che permetterà agli utenti di decidere quanto tempo trascorrere sulla piattaforma e di avere maggiore controllo e consapevolezza nell'utilizzo dell'app. Per attivarla, il lancio è previsto per le 18 del 16 febbraio, è sufficiente seguire il seguente percorso: “Impostazioni”, “Account”, “La tua attività”, "Imposta promemoria pause". Una volta giunti a destinazione basterà programmare un promemoria che ricorderà di fare unadadopo un determinato intervallo temporale trascorso sulla piattaforma. "una" è pensata in particolar modo per gli adolescenti affinché comprendano meglio cosa significhi "navigare" su un social come ...

Advertising

fisco24_info : Instagram lancia 'Prenditi una pausa' per uscire dall'app: Il 90% dei ragazzi rispetta la notifica periodica se att… - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Italia: #Instagram lancia la funzionalità 'prenditi una pausa' - Agenzia_Italia : #Instagram lancia la funzionalità 'prenditi una pausa' - TuttoTechNet : Instagram lancia l’opzione “Prenditi una pausa” in Italia - wearesocialit : Nel #MercoledìSocial vi parliamo di #Instagram che introduce i like per le #Stories, di #YouTube che condivide anti… -