Insieme per Fily, inaugura la sede a Misinto: “4 anni fa quella malattia ti ha strappato alla vita” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Sono passati quattro anni dal giorno in cui quella maledetta malattia ti ha strappato alla vita e alla gioventù”. Inizia così il post di ricordo dedicato a Filippo Finocchio, scomparso a soli 15 anni per un tumore. Oggi verrà inaugurata la sede dell’associazione Insieme per Fily a Misinto. “E’ difficile trovare le parole per spiegare tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene ... Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 16 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Sono passati quattrodal giorno in cuimaledettati hagioventù”. Inizia così il post di ricordo dedicato a Filippo Finocchio, scomparso a soli 15per un tumore. Oggi verràta ladell’associazioneper. “E’ difficile trovare le parole per spiegare tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene ...

Advertising

pdnetwork : Il PD è al fianco dell’#Ucraina. Sosteniamo il Governo italiano che, insieme agli alleati, sta lavorando a una solu… - DadoneFabiana : Oggi ho firmato insieme alla Segretaria di Stato per la gioventù, educazione e lo sport della Repubblica Francese… - Antonio_Tajani : ????Benvenuto Presidente @IvanDuque. Con la #Colombia abbiamo storia e valori comuni, insieme possiamo fare molta str… - Mary46654199 : @Paola55127791 Questi morti saranno veri! Non ci credo. Nel mio caseggiato 2 decessi 1 102 anni l'altro 91. Li mett… - Reformingit : RT @Assonime: Quale futuro per la governance dell'Unione economica e monetaria? Ne discutono il 16/2 in @Treccani, insieme al DG @Assonime… -