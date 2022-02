Il vaccino anti-Covid non attecchisce bene sui fumatori | anticorpi bassi per chi ama la sigaretta

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il fumo ha un impatto negativo sulla risposta ai vaccini. Lo evidenzia una revisione della letteratura scientifica fatta dai ricercatori del CoEhar, il Centro di eccellenza per la riduzione del danno da fumo dell’Università di Catania, in collaborazione con le Università di Pavia e Milano. Nell’analisi dal titolo ‘The effect of smoking on humoral response to-19 vaccines: a systematic review of epidemiological studies’, sono stati esaminati un totale di 23 articoli, con un campione di soggetti analizzati che varia da 74 a 3.475 partecipe con una proporzione distudiati tra il 4,2% e il 40,8%. E in 17 studi dei 23, ihanno mostrato un titolocorpale più basso o un abbassamento più rapido delle IgG (le immunoglobuline G) indotte ...