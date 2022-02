“Gli ha dato dei pugni…”: Napoli, reazione furiosa dell’ex Andujar (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex portiere del Napoli non si trattiene ed esplode di rabbia: reazione furiosa durante Huracan-Estudiantes in Argentina Le squadre di Huracan ed Estudiantes si sono contrapposte nella Coppa di Lega Professionisti in Argentina. Una gara in cui è successo letteralmente di tutto. Il risultato finale è stato quello di 2-3 per la squadra in trasferta, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex portiere delnon si trattiene ed esplode di rabbia:durante Huracan-Estudiantes in Argentina Le squadre di Huracan ed Estudiantes si sono contrapposte nella Coppa di Lega Professionisti in Argentina. Una gara in cui è successo letteralmente di tutto. Il risultato finale è stato quello di 2-3 per la squadra in trasferta, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlexBazzaro : Da domani la brava collega senatrice @RobertaFerrero4 non potrà più entrare al Senato a fare quello che gli italian… - Eurosport_IT : Anche se abbiamo perso la possibilità di accedere alle semifinali, gli Azzurri del curling hanno dato spettacolo fi… - lorepregliasco : Un dato significativo dal nostro sondaggio per @SkyTG24: quasi metà degli elettori di centrodestra vorrebbe un gove… - LilianaDelucia1 : @GrandeFratello Mamma mia non esiste più nessuno da quando e entrato alex le telecamere fisse su di lui?????? non solo… - panfobicae : Le persone trans in che modo vengono ferite da me che dico che odio gli uomini (uomini cis specifico)? Dato che le… -