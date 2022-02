Giovane infermiera muore a pochi giorni dal 27esimo compleanno: stava tornando a casa dal turno di notte (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tra pochi giorni avrebbe festeggiato i suoi 27 anni Sara Viva Sorge, infermiera di Brindisi, che all’alba di ieri è morta a seguito di un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo il turno di notte. Leggi anche -> Alternanza scuola-lavoro, muore un altro studente: il dramma di un 16enne e le parole del Ministro Alle 6.00 del mattino, dopo aver staccato dal secondo turno di notte nella clinica riabilitativa Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, Sara si è messa in macchina e ha cominciato a percorrere i 15 km che la separavano da casa. Ma la sua Renault Twingo a casa non è mai arrivata, perché Sara Viva Sorge è morta a seguito di uno schianto ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Traavrebbe festeggiato i suoi 27 anni Sara Viva Sorge,di Brindisi, che all’alba di ieri è morta a seguito di un incidente stradale mentre rientrava adopo ildi. Leggi anche -> Alternanza scuola-lavoro,un altro studente: il dramma di un 16enne e le parole del Ministro Alle 6.00 del mattino, dopo aver staccato dal secondodinella clinica riabilitativa Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, Sara si è messa in macchina e ha cominciato a percorrere i 15 km che la separavano da. Ma la sua Renault Twingo anon è mai arrivata, perché Sara Viva Sorge è morta a seguito di uno schianto ...

