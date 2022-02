GF Vip | Alex Belli contro Nathaly Caldonazzo | “È una manipolatrice”

Advertising

Quellochetutti1 : Alex e Delia si sono chiusi un bagno sfuggendo alle telecamere. Ecco cosa è successo ?? - Nadia02113466 : #gfvipradio sono Nadia da Bari domanda x Alex: chi tra i vip rimasti hai trovato cambiato?E in che modo? - infoitcultura : “Non la toccare”. Si scaldano gli animi al GF Vip 6: c’entra Alex Belli - telodogratis : Gf Vip, Alex e Delia chiusi in bagno: i microfoni registrano un “non posso” / VIDEO - Giulia_Salemi93 : @F34316 @gf_vip_news @GrandeFratello Guarda che il fatto che è stato squalificato lo ha detto Alfonso ,il programma… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Durante i giorni trascorsi dal suo nuovo ingresso al Grande FratelloBelli, ha tentato di riconquistare la fiducia della sua Delia con la quale, questa notte, sembra essere tornato il sereno, suggellato con un bacio tra i due nella notte . Oltre a ...Il ritorno diBelli in qualità di 'ospite' nella casa del Grande Fratelloè stata una gran trovata da parte di Alfonso Signorini e degli autori del reality di Canale 5. L'attore sta facendo esattamente ...Mentre Alex Belli e Delia Duran litigavano seduti nella sauna del Gf Vip, in giardino abbiamo assistito a un siparietto divertentissimo messo in scena da Soleil e Alessandro Basciano: i due hanno ...Questa volta gli utenti del web hanno notato un particolare che non è affatto piaciuto: Delia e Duran non hanno rispettato le regole di igiene della casa.