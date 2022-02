Gerry Scotti, chi è l’ex moglie Patrizia Grosso: “Mi ha lasciato per un altro” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Su Patrizia Grosso, l’ex moglie di Gerry Scotti, non si trovano molte informazioni online. Certo è che i due si sono sposati nel 1989 e dopo ben 11 anni di matrimonio la relazione è finita, a quanto pare perché lei non riusciva a reggere i ritmi professionali di lui. Ma solo nel 2009 ha ottenuto il divorzio consensuale dallo showman. Il quale in una recente intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”. ei stessa non aveva nascosto il “terzo incomodo” al presentatore, ma va precisato che i due si erano già allontanati negli anni precedenti. E d’altra parte Gerry ha ammesso esplicitamente che se quel matrimonio è finito è stata colpa sua: era sempre al lavoro e ha trascurato tantissimo la moglie. E così le loro strade si sono divise: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Su Patriziamoglie di, non si trovano molte informazioni online. Certo è che i due si sono sposati nel 1989 e dopo ben 11 anni di matrimonio la relazione è finita, a quanto pare perché lei non riusciva a reggere i ritmi professionali di lui. Ma solo nel 2009 ha ottenuto il divorzio consensuale dallo showman. Il quale in una recente intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”. ei stessa non aveva nascosto il “terzo incomodo” al presentatore, ma va precisato che i due si erano già allontanati negli anni precedenti. E d’altra parteha ammesso esplicitamente che se quel matrimonio è finito è stata colpa sua: era sempre al lavoro e ha trascurato tantissimo la moglie. E così le loro strade si sono divise: ...

