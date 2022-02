Fiorentina, gol e futuro: Piatek si è già preso la viola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Fiorentina ha già le idee chiare sul riscatto dell’attaccante Piatek: i dettagli del possibile trasferimento definitivo Piatek si è presentato alla grande alla Fiorentina. Quattro gol nelle prime uscite, di cui tre importanti per la Coppa Italia e quello contro lo Spezia. Il pistolero è tornato in Italia con la voglia di sparare come i primi mesi a Genoa. La Fiorentina se lo coccola e pensa già al riscatto. I viola avevano trattato già il suo trasferimento con l’Herta Berlino mettendo un riscatto a 15 milioni pagabile in tre stagioni, situazione che agevolerebbe la viola. Lo riporta La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laha già le idee chiare sul riscatto dell’attaccante: i dettagli del possibile trasferimento definitivosi è presentato alla grande alla. Quattro gol nelle prime uscite, di cui tre importanti per la Coppa Italia e quello contro lo Spezia. Il pistolero è tornato in Italia con la voglia di sparare come i primi mesi a Genoa. Lase lo coccola e pensa già al riscatto. Iavevano trattato già il suo trasferimento con l’Herta Berlino mettendo un riscatto a 15 milioni pagabile in tre stagioni, situazione che agevolerebbe la. Lo riporta La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

